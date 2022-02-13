حياة كريمة.. "طرق الإسماعيلية" تبدأ تغطية المساقى بالمراكز والمدن.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

بدأت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمى، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أعمال تغطيات للخلجان والمساقى على مستوى مراكز الإسماعيلية الـسبع، بإجمالى أطوال حوالى 2000 متر طولى، فى إطار خطة الدولة، لتحسين الخدمات المقدمة فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطنون والاهتمام بكل ما يتعلق بتحسين البيئة ويسهم فى تحقيقه، وفى إطار مبادرة حياة كريمة.

وقال المهندس أحمد الشيمى، مدير مديرية الكرق والنقل بالإسماعيلية، أن المديرية بدأت فى تنفيذ الأعمال منذ 10 أيام، ومن المخطط لها أن تنتهى خلال شهرين اعتبارًا من تاريخ بدء الأعمال.

وأكد المهندس أحمد الشيمى، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطن، مشددًا على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع، وضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى، مشيرًا إلى سرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمنى المحدد والمواصفات القياسية المعدة له.

تغطية للخلجان والمساقي بالمراكز والمدن فى الإسماعيلية

تغطية للخلجان والمساقي بالمراكز والمدن

تغطية للخلجان والمساقي بالمراكز والمدن فى الإسماعيلية