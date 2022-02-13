جهاز حماية المستهلك يحرر 231 مخالفة ويصادر سلعا مجهولة المصدر بالمحافظات

كتب مدحت وهبة

: أعلن جهاز حماية المستهلك عن شن حملات فى المحافظات حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، وأسفرت عن تحرير (231 محضر) وبيانها كالتالى

فرع الشرقية:

تم تحرير 40 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لضبط عدد من المخالفات منها سلع مجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر المعلن والذبح خارج المجازر الحكومية

فرع سوهاج :

تم تحرير 33 محضر لعدد من المنشآت التجارية وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك والإعلان عن الأوكازيون بدون تصريح من الجهات المختصة وحيازة سلع مجهولة المصدر

فرع القليوبية :

ضبط 6000 لتر خامات تصنيع الصابون السائل و1500 قرص كلور خام و 700 لتر كحول مجهولين المصدر و ٨ طن خام بروبلين مجهول المصدر بأحد المصانع وضبط 40500 حفاضه بدون فواتير بأحد المخازن لتخزين المنتجات الورقية، كما تم تحرير 11 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية طبقا للقانون

فرع جنوب سيناء:

تم المرور على 39 منشأه تجارية وتحرير 26 محضر لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار ونقص الاشتراطات الصحية

فرع الإسماعلية :

تحرير 17 محضر لعدد من المنشآت التجارية حيث تم ضبط 5 محلات تجارية لبيعها السجائر بأزيد من السعر الرسمى و تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك ومحضرين لعدم حمل شهادات صحيه

فرع بنى سويف :

غلق 4 عيادات طبية خاصة و معملين للتحاليل الطبية لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وتحرير 23 محضر لعدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجارى لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك

فرع الفيوم :

تحرير 25 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا لقانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بقواعد الصحة والسلامة والجودة وتحرير 4 محاضر لعدد من المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة الأدوات والتصرف فى الحصة التموينية المقررة من الدقيق المدعم

فرع أسوان :

تحرير 35 محضر لعدد من المحلات التجارية لضبط منتجات منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية

فرع بورسعيد :

ضبط كمية من الكمامات الطبية مجهولة المصدر وكميه من ألعاب الأطفال النارية كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية

فرع السويس :

تحرير 29 محضر لضبط عدد من المخالفات بعدد من المنشآت التجارية منها عدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع باللغة العربية وعدم حمل شهادات صحية وعدم نظافة المكان