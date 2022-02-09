جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمى، من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التى قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناء على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدى لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .

وخلال شهر يناير الماضى قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات على مدن المحافظة بالإشتراك مع مدريتى التموين والطب البيطرى و مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلى و الرقابة الإدارية و أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتى :-

فى مجال الرقابة على المصانع و المخازن

· تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود ترخيص وتم التحفظ على 100 كرتونة مواد غذائية.

· تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود ترخيص وتم التحفظ على 100 كرتونة مواد غذائية.

· تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن دهانات وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 جركن دهانات زنه جركن 14 كجم بأجمالى 700 كجم .

· تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 باكتة عصير.

· تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مستحضرات تجميل لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 كرتونة شامبو للشعر فى كل كرتونة 24 عبوة زنة عبوة 400 ملى.

· تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن أدوية بيطرية وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 100 كرتونة فيتامينات دواجن فى كل كرتونة 50 عبوة زنة عبوة 100 ملى.

· تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع اوراق ورقائق الالمنيوم وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 كرتونة رقائق الالمنيوم فى كل كرتونة 20 قطعة زنة قطعة 20 ملى.

· تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لصناعة العبوات البلاستيك وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 شيكارة خام بلاستيك زنة شيكارة 50 كجم بأجمالى 1طن و 1000 عبوة بلاستيك زنة عبوة نصف لتر .

· تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع الأعلاف وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 شيكارة علف تسمين مواشى زنة شيكارة 50 كجم بأجمالى 2.5 طن.

· تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتعئبة المواد الغذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1 طن زيت طعام خام .

· تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع المواد الغذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 30 شيكارة ارز مصرى ابيض زنه شيكارة 25 كجم بأجمالى 750 كجم.

· تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 100 كرتونة مياة معدنية فى كل كرتونة 12 عبوة زنه عبوة 1.5 لتر.

و تم المرور على 17 منشأة و تحرير 17 محضر جنح طبقاً للقرار 96 لسنة 1967 وتم تحرير 12 محضر جنح طبقا للقرار 97 لسنة 1967م، أسفرت عن إعدام 216 كجم أغذية مختلفة و 337 لتر عصائر للتغير فى الخواص الطبيعية.