توصيات جمعية القلب الأمريكية لتغذية صحية للرضع والأطفال

كتبت أمل علام

تقدم جمعية القلب الأمريكية توصيات غذائية للرضع والأطفال والمراهقين لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لديهم حيث توثى بالأسماك، والحبوب الكاملة والحليب، مع تناول الخضروات والفواكه، مع الاهتمام بالرضاعة الطبيعية للأطفال حتى سن 12 شهرًا.

الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية هي تغذية مثالية وكافية لدعم النمو والتطور الأمثل لحوالي 4-6 أشهر الأولى بعد الولادة، حاولي الحفاظ على الرضاعة الطبيعية لمدة 12 شهرًا، يجب أن يبدأ الانتقال إلى مصادر أخرى من المغذيات عند حوالي 4-6 أشهر من العمر لضمان وجود مغذيات دقيقة كافية في النظام الغذائي وقومى بتأجيل إعطاء الطفل العصائر، لا تفرطى في إطعام الرضع والأطفال الصغار، فبإمكانهم عادة تنظيم كمية السعرات الحرارية التي يحتاجون إليها كل يوم بأنفسهم، لا ينبغي إجبار الأطفال على إنهاء وجباتهم إذا لم يكونوا جائعين لأنهم غالبًا ما يختلفون في تناول السعرات الحرارية من وجبة إلى أخرى،

قدم الأطعمة الصحية واستمر في تقديمها إذا تم رفضها في البداية، لا تقدم أطعمة بدون قيمة غذائية عامة لتوفير السعرات الحرارية فقط.

توصي جمعية القلب الأمريكية بنمط الأكل هذا للعائلات:

يجب أن تكون الطاقة (السعرات الحرارية) كافية لدعم النمو والتطور والوصول إلى وزن الجسم المرغوب فيه أو الحفاظ عليه.

تناول الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول والملح (الصوديوم) والسكريات المضافة.

حافظ على إجمالي استهلاك الدهون بين 30 إلى 35 % من السعرات الحرارية للأطفال من سن 2 إلى 3 سنوات وما بين 25 إلى 35 % من السعرات الحرارية للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عامًا، حيث تأتي معظم الدهون من مصادر الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مثل الأسماك والمكسرات والزيوت النباتية.

اختر مجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على ما يكفي من الكربوهيدرات والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى.

تناول سعرات حرارية كافية فقط للحفاظ على وزن صحي يناسب طولك وبنيتك، يجب أن يكون الأطفال نشيطين بدنيًا من خلال ممارسة الرياضة لمدة 60 دقيقة على الأقل في اليوم.

قدمي الحبوب الكاملة، من الخبز والحبوب الغنية بالألياف بدلاً من منتجات الحبوب المكررة، ابحث عن "الحبوب الكاملة" كأول مكون على ملصق الطعام واجعل ما لا يقل عن نصف حصص الحبوب من الحبوب الكاملة، يتراوح مدخول الحبوب الموصى به.

قدمي مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات يوميًا، مع الحد من تناول العصير، يجب أن تحتوي كل وجبة على فاكهة أو خضروات واحدة على الأقل، يتراوح تناول الفاكهة الموصى به للأطفال من كوب واحد في اليوم، بين سن 1 و3 سنوات، إلى كوبين لصبي في سن 14-18 عامًا، يتراوح مدخول الخضار الموصى به من نصف كوب يوميًا في عمر 1 إلى 3 أكواب لطفل يبلغ من العمر 14-18 عامًا.

قدمي الأسماك وقدميها بانتظام كمقبلات، تجنب السمك المقلية، يحتاج الأطفال إلى كوبين من الحليب أو ما يعادله كل يوم، يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 18عامًا إلى 3 أكواب من الحليب.

لا تفرط في التغذية

لا ينبغي إجبار الأطفال على إنهاء وجباتهم إذا لم يكونوا جائعين لأنهم غالبًا ما يختلفون في تناول السعرات الحرارية من وجبة إلى أخرى، استشر أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بشأن احتياجات طفلك المحددة من السعرات الحرارية.

يدعم نمط الأكل هذا النمو الطبيعي للطفل وتطوره، يوفر طاقة إجمالية كافية ويلبي أو يتجاوز البدلات اليومية الموصى بها لجميع العناصر الغذائية للأطفال والمراهقين، بما في ذلك الحديد والكالسيوم.