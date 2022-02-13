توزيع 3 أطنان لحوم للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج ضمن مشروع لحوم صكوك الإطعام

سوهاج ــ محمود مقبول

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة لحضور فعاليات توزيع 3 أطنان من اللحوم مقدمة من وزارة الأوقاف لمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، ضمن مشروع " صكوك الإطعام لعام 2022م"، وذلك بحضور الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وإيمان طه وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.

ومن جانيه، أوضح الشيخ علي طيفور أن مديرية الأوقاف قد استقبلت اليوم 3 أطنان من اللحوم تم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لتوزيعها على القرى الأشد احتياجا، والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم حصر 3 آلاف أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية، بجميع مراكز المحافظة، لتوزيع تلك الكميات عليها بنطاق الإدارات المختلفة.

يذكر أن وزارة الأوقاف قامت اليوم الأحد، بتوزيع 6 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي (سوهاج- قنا)، بواقع (3) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.



مشروع صكوك الطعام



كراتين اللحوم



اللحوم بعد وصولها



اليدء فى عملية التسليم



وكيل وزارة الاوقاف بعملية التوزيع



السكرتير العام بعملية التوزيع



سيارة توزيع اللحوم



السكرتير العام يشهد تسليم لحوم الأوقاف (7)



السكرتير العام يشهد تسليم لحوم الأوقاف (6)



السكرتير العام يشهد تسليم لحوم الأوقاف (2)



السكرتير العام يشهد تسليم لحوم الأوقاف (1)