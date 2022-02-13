"تعليم المنوفية" تنظم ورشة عمل لمسئولى ريادة الأعمال والابتكار

شهدت الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية اليوم ورشة العمل التى نظمتها وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية لمسئولى ريادة الأعمال والابتكار ( التوجيه والإرشاد المهنى ) للمعلمين بالتعاون مع مشروع "قوى عاملة مصر" work force Egypt وذلك بحضور مديرى مدارس الحرية الفندقية ومدرسة أم خنان الفنية الصناعية للبنات ومدرسة البتانون الفنية الصناعية بنين .
وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم المتمثلة فى وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل و مشروع قــوى عاملة مصر (Work force Egypt ) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
والهدف من هذه الورشة تنشيط ورفع كفاءة وتنمية مهارات مسئولى مكون ريادة الأعمال و الابتكار والإرشاد والتوجيه المهنى بمدارس التعليم الفنى بالمنوفية .
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