تعليم المنوفية يشارك ببرنامج تنشيط السياحة الداخلية لتنمية قيم الولاء للوطن

المنوفية - محمد فتحى

يشارك طلاب المرحلة الإعدادية بتعليم المنوفية من أبناء الشهداء والطلاب الأيتام في برنامج تنشيط السياحة الداخلية ومعرفة المعالم الأثرية تحت شعار (اعرف بلدك) من خلال المعسكر الذي تنفذه الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم للطلاب أبناء الشهداء والطلاب الأيتام لصقل قدراتهم ودعم مهاراتهم وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن، والمقرر تنفيذه بمقر نزل الشباب الدولي بمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

ومن جانبها، حرصت سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية على اللقاء بالطلاب المشاركين في المعسكر من أبناء تعليم المنوفية خلال الفترة من الحادي عشر حتى الخامس عشر من فبراير الجاري تنفيذا لتوجيهات الدكتورة أماني قرني مدير المديرية بالاطمئنان على جميع الطلاب قبل مغادرتهم أرض المنوفية، وتدبير وسيلة مواصلات جماعية مؤمنة ومراجعة التعليمات الوقائية والاحترازية معهم.

جدير بالذكر، أن برنامج المعسكر يتضمن زيارة المعالم الأثرية والحضارية (الواحات القديمة -آثار منطقة الواحات مثل الآبار الكبريتية - زيارة متحف محمود عيد - زيارة مصانع البلح - منجم الحديد والصلب علاوة على إقامة حفلات السمر).