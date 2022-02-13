تعليم الدقهلية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الحالي

الدقهليه شريف الديب

أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عملية التصحيح الخاص بأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2022، مازالت مستمرة بالكنترول الرئيسي، ولم تنته بعد.

وأشار إلى أنه سوف يتم البدء في عملية رصد الدرجات فور الانتهاء من عمليات التصحيح كاملا ومراجعته، ومن المقرر إعلان النتيجة فور اعتمادها من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نهاية الأسبوع الحالي، وأنه لا صحة لما يتردد بأن إعلان النتيجة غدا.

وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل والالتزام بالتعليمات، وأكد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء التصحيح ومنع التدخين داخل حجرات التصحيح.

يذكر أنه أدى 121 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بالصف الثالث الإعدادي، امتحانات “الشهادة الإعدادية” بمحافظة الدقهلية، وقد أدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية قوية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتم الالتزام بارتداء الكمامات.