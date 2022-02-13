تعرف على المكمل الغذائي الأسوأ لإنقاص الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

قالت أخصائية التغذية بلانكا جارسيا، إن أحد أسوأ المكملات الغذائية لفقدان الوزن هو المكملات التي تتطلب من الشخص استبدال الوجبة تمامًا بها، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل يمكن أن يوفر بشكل فعال جميع العناصر الغذائية التي خلقتها الطبيعة للجسم، لذا فإن الاستبدال الكامل للوجبة على مدى فترة زمنية طويلة يمكن أن يتسبب في افتقار الشخص إلى بعض العناصر الغذائية والألياف، وأحيانًا لا توجد إلا بشكل كامل الأطعمة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

وأكدت، أن مكملات استبدال الوجبات عادةً لا تحتوى على أي ألياف، تعتبر مخفوقات أو مساحيق استبدال الوجبات شائعة جدًا في عالم الصحة، لكن آثارها الجانبية السلبية المحتملة قد تفوق أحيانًا الإيجابية، من الصعب جدًا الحصول على ما يكفي من الألياف مع مخفوق بديل للوجبات ، والألياف هي أحد أهم مكونات ليس فقط لفقدان الوزن ولكن للحفاظ على الصحة العامة بشكل عام.

وفقًا لمجلة التغذية، يرتبط تناول الألياف الغذائية إلى جانب نقص السعرات الحرارية، بفقدان الوزن لدى من يعانون من السمنة ، لان الألياف يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل صحي بأكثر من طريقة، على سبيل المثال ، يرتبط استهلاك الألياف بمزيد من حركات الهضم والأمعاء المنتظمة، وتنظيم مستويات السكر في الدم ، والبقاء ممتلئًا لفترات أطول من الوقت.

وأضافت أخصائية التغذية بلانكا جارسيا، أن بدائل الوجبات ليست طريقة مستدامة لفقدان الوزن، قد تكون عالية في السعرات الحرارية، ولكن مع البروتين فقط كمغذٍ يبطئ عملية الهضم، قد لا تجعلك هذه المشروبات تشعر بالرضا والشبع بعد شربها نتيجة لذلك ، قد ينتهي بك الأمر إلى زيادة الوزن عن طريق الوصول إلى المزيد من الطعام فوق المخفوق الذي تشربه.

وأوضحت أن بعض مكملات بدائل الوجبات قادرة على مساعدة بعض الأشخاص على تعزيز أهدافهم في إنقاص الوزن، لكن الآثار الجانبية المحتملة تظهر بعد فترة.