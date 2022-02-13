تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11552 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2017 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13783 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4553 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2112 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3132 نقطة.