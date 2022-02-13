بدء عملية التقييم لجائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، فى بيان له، غلق باب الترشيح وبدء عملية التقييم للكليات المشاركة بجائزة جامعة طنطا للتميز الحكومى الداخلي، وذلك استكمالًا لتنفيذ منظومة التميز الداخلية، بالتعاون مع فريق جائزة مصر للتميز الحكومى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الاعلى للجامعات.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية فى الجامعة يأتى انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسى بقطاعات الدولة المختلفة.

من جانبه، أوضح رئيس جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلى الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجائزة تشمل ثلاث فئات وهى (فئة الكليات، فئة الابتكار والابداع، وفئة فرق العمل)، وتهدف إلى دعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسى بقطاعات الدولة المختلفة بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وأضاف الدكتور محمد حسين، أن تطبيق نظام الجوائز الداخلية ستكون بدورها مؤهلة للترشح والمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي، مشيدًا بجهود إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى والتى عقدت ورشة تدريبية تمهيدية خلال الفترة الماضية لفرق عمل الجوائز الداخلية التى شكلتها جامعة طنطا لإدارة منظومة التميز الداخلي.