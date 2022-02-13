اليوم السابع
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العثور على جثة متحللة فى منزل بحي العرب بورسعيد

الأحد، 13 فبراير 2022 02:03 ص
العثور على جثة متحللة فى منزل بحي العرب بورسعيد جثة ـ أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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عثر الأهالي على جثة متحللة لرجل في العقد السادس من عمره مساء أمس السبت، وذلك فى أحد المنازل بنطاق حي العرب في بورسعيد. 
 
تلقي اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من قسم شرطة العرب بالعثور على جثة شخص يدعي محمد السيد بورمة 51 سنة، متحللة داخل منزله في شارع الدقهلية والبلدية، وعلي الفور توجه رجال الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثمان إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث جهودهم للكشف عن ملابسات الواقعة إن كانت وفاة طبيعية أو غير ذلك. 
 
وبالكشف المبدئي على الجثة، تبين أنها متحللة منذ 3 أيام وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المبرة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث. 
 
 

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العثور على جثة متحللة

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