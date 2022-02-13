الأقصر تبدأ خطة تطوير محيط معبد إسنا بإزالة المنازل المتهالكة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت منطقة محيط معبد إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، البدء فى أعمال إزالة المنازل المتهالكة حول معبد إسنا بمساحة 2074 متر، وذلك ضمن خطط تطوير المدينة التاريخية الذي يجرى على قدم وساق برعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر.

وتم البدء فى العمل استمرارا للعمل فى مشروع مدينة إسنا التاريخية والتراثية، والبدء فى إحياء مدينة إسنا التاريخية فى منطقة معبد اخنوم، وإزالة منطقة خلف المعبد، وعمل ساحة كبيرة للمعبد ومركز ثقافى متطور ومنطقة كافيهات عالمية، وتطوير وترميم وتأهيل منطقة المعبد والممشى السياحى الجديد.

وشارك فى عمليات رفع وإزالة المنازل بالمنطقة المحيطة بمعبد إسنا، 5 سيارات قلاب ودقاق و4 لودر وتم غلق شارع البحر بالصدادات، وشارع السوق السياحي وشارع مسجد الضوى وشارع القيسارية والسويقة وشارع درب الحجر وشارع الكنيسة وشارع الزاوية البيضاء وشارع الجبيرات وشارع جامع سيدى إبراهيم المغازى، وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1972 لسنة 2014 بشأن نزع منطقة خلف معبد إسنا، وتسليمها لهيئة الآثار، وقرار محافظ الأقصر رقم 478 لسنة 2017 بشأن نزع منطقة خلف المعبد وتسليمها للآثار، وبمساحة 2074 متر، بعدد 35 منزل، و4 أكشاك، ملك مايلي:- "ورثة محمد أحمد – هاشم أبو النور – محمد عبد البارى – متولى بك حزين – حفيظة عبد العزيز – الحرمة يقين عبد الرحيم – أحمد عبد الدايم قمر – محمد الصغير قناوى – محمد طه حسن – متولى بك حسن حزين – محمد الكبير قناوى – عبد الله عبد الفتاح – السيد محمد متولى – عبد الرحيم أحمدالسيد – على عبد الجليل الشهير بوردانى – نبراوى عبد الباقي – عبد الدايم عثمان – عبد الكريم حسن – محمد على زريقة – مغازى محمد آدم – ورثة جلال أحمد شهيب – محمد عبد المنعم – ورثة متولى بك حزين – ورثة أحمد عبد المجيد – ورثة حسين متولى بك – ورثة حسن متولى بك – إبراهيم عبد القادر – رمضان فرج – السيد محمد – ورثة عبد الشافي عبد الباقي – عبد الرحيم عبد الفتاح – محمد مصطفى السيد – محمد طه حسن – محمد طه حسين – عائشة أحمد".

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عقدا اجتماعا بمقر وزارة التنمية المحلية لاستعراض مقترحات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية و يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وعدد من قيادات وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية.



الازالات بمحيط معبد إسنا



بدء خطة تطوير محيط معبد إسنا بإزالة المنازل المتهالكة