إغلاق مزلقان الروضة بملوى 7 أيام لأعمال التطوير بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، إغلاق مزلقان الروضة بالمدينة لمدة 7 أيام حتي يوم 18 فبراير الجارى، وذلك نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية بالإضافة لتطوير المزلقان وتجديد، وتم توفير البدائل لذلك المزلقان تحقيقاً للسيولة المرورية، وهما مزلقان المحرص ومزلقان ملوى القبلى.

وعقد اللواء أحمد السايس رئيس المركز، اجتماعا مع نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء، للتأكيد على الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع المدينة، لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضارى لشوارع المدينة.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والتواجد الميداني المستمر من قبل رؤساء الأحياء لرفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.