أعراض أوميكرون أقل حدة للحاصلين على لقاحات كورونا مقارنة بغير الملقحين

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة جديدة، عن أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات كورونا يعانون من أعراض أقل حدة، وكانوا أقل عرضة لأن ينتهي بهم المطاف في العناية المركزة من البالغين غير المحصنين أثناء ارتفاع موجة متغير أوميكرون حول العالم، بحسب ما نشر موقع " healthsite".

قد يعاني الحاصلون على التطعيم من أعراض أقل حدة من أوميكرون

وفي الدراسة التى أجراها مركز سيدارز سيناي الطبي الأمريكى ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها(CDC) ، تم اكتشاف أنه خلال موجة أوميكرون توفي عدد أقل من الأفراد (4٪) أثناء تواجدهم في المستشفى مقارنة بفترة وجود متغير دلتا (8.3%).

وقال الباحث في مركز سيدارز سينايالطبي، ماثيو مودس، "بشكل عام، كان لدى مجموعة Omicron احتمالية أقل للقبول في وحدة العناية المركزة (ICU) وكانت أيضًا أقل احتمالية لتطلب جهاز تنفس صناعي مقارنة بمجموعة دلتا.

بالنسبة للدراسة، نظر العلماء في ميزات 339 فردًا تم نقلهم إلى المستشفى مع كورونا في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس من يوليو إلى سبتمبر 2021 ، عندما كانت نسخة دلتا هي السائدة ، في دراسة أجريت على مستشفى واحد نُشر في التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقارنوا هذه المجموعة بـ 737 مريضًا بكورونا تم قبولهم بين ديسمبر 2021 ويناير 2022، عندما كان شكل أوميكرونفي ذروته.

وجدت البيانات أن نسبة مئوية أعلى من المرضى الذين تم تلقيحهم في المستشفى خلال أوميكرون تم تطعيمهم من المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى خلال صيف عام 2021، عندما كان متغير دلتا هو السائد، بسبب النسبة المئوية الأعلى من السكان الذين تم تلقيحهم خلال أوميكرون .

توفر اللقاحات المعززة حماية عالية المستوى ضد أوميكرون

وفقًا لدراسة نُشرت في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن الجرعات المعززة من لقاح فايزر وموديرنا تفقد فاعلية كبيرة بعد حوالي أربعة أشهر، لكنها لا تزال توفر حماية كبيرة في إبعاد الناس عن دخول المستشفى.

واكتشف الباحثون أن الجرعات المنشطة ظلت فعالة للغاية ضد كورونا المعتدل والشديد لمدة شهرين تقريبًا. ومع ذلك ، بعد أربعة أشهر، بدأت قوتها تتلاشى، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التعزيزات.

وفقًا للدراسة، كان اللقاح فعالًا بنسبة 91 % في منع دخول الشخص الذي تم تطعيمه إلى المستشفى خلال الشهرين التاليين لجرعة معززة. لكن بعد أربعة أشهر، انخفضت الحماية إلى 78٪.

منذ أن أصبح أوميكرونمهيمنًا، تضاءلت الحماية من بروتوكول اللقاح المكون من جرعتين، لكن جرعة ثالثة تعيد الجهاز المناعي إلى العمل مرة أخرى، ما يمنع الإصابة بأمراض معتدلة وحادة، وفقًا لدراسة سابقة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على الرغم من هذه النتائج، يعتقد الخبراء أنه من الأهمية الحصول على التطعيم لحماية نفسك من كورونا.