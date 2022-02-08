معهد الهند يحصل على موافقة تصنيع لقاح كورونا ضد متغير أوميكرون

وافق المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) على اقتراح معهد مصل الهند لتصنيع لقاح ضد متغير omicron لفيروس كورونا لفحصه واختباره وتحليله.وتم اكتشاف متغير Omicron عالي الانتقال من فيروس كورونا لأول مرة في جنوب إفريقيا في نوفمبر من العام الماضي، ويحتوي هذا المتغير على أكثر من 30 طفرة مقلقة في بروتين سبايك الخاص به مما يجعل من السهل عليه التملص من خلال مناعة اللقاح.وفقا لتقرير موقع " financialexpress".
انتشر Omicron بالفعل في أكثر من 100 دولة
قدم براكاش كومار سينج، مدير الشؤون الحكومية والتنظيمية في معهد سيروم الهند (SII) ، طلبًا إلى DCGI في يناير الماضى يفيد بأن الشركة ، بالتعاون مع شركة Novavax Inc ، تعمل على تطوير لقاح ضد omicron ، مضيفًا أن SII حصل على إذن وترخيص لتصنيع مادة دوائية ضد الفيروس لفحصها واختبارها وتحليلها.
علامات تدل على أنك قد أصبت بمتغير أوميكرون دون أن تعرف
- إذا كنت مريضًا ولاحظت أن كل من حولك قد مرض واحدًا تلو الآخر، فمن المحتمل أنه كان عدوى أوميكرون.
- تعانى من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية من بعض الأعراض التي تم الإبلاغ عنها لدى الأشخاص الذين يعانون من أوميكرون.
- تساقط الشعر بكميات كبيرة مشكلة منتشرة وشائعة يواجهها الأشخاص الذين تعافوا من كورونا، ويعتقد الخبراء أن تساقط الشعر يمكن أن يكون من الآثار اللاحقة لعدوى كورونا.
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