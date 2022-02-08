معهد الهند يحصل على موافقة تصنيع لقاح كورونا ضد متغير أوميكرون

كتبت إيناس البنا

وافق المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) على اقتراح معهد مصل الهند لتصنيع لقاح ضد متغير omicron لفيروس كورونا لفحصه واختباره وتحليله.وتم اكتشاف متغير Omicron عالي الانتقال من فيروس كورونا لأول مرة في جنوب إفريقيا في نوفمبر من العام الماضي، ويحتوي هذا المتغير على أكثر من 30 طفرة مقلقة في بروتين سبايك الخاص به مما يجعل من السهل عليه التملص من خلال مناعة اللقاح.وفقا لتقرير موقع " financialexpress".

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قدم براكاش كومار سينج، مدير الشؤون الحكومية والتنظيمية في معهد سيروم الهند (SII) ، طلبًا إلى DCGI في يناير الماضى يفيد بأن الشركة ، بالتعاون مع شركة Novavax Inc ، تعمل على تطوير لقاح ضد omicron ، مضيفًا أن SII حصل على إذن وترخيص لتصنيع مادة دوائية ضد الفيروس لفحصها واختبارها وتحليلها.

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