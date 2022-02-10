نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة .. اعرف نتيجتك برقم الجلوس

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة ، والتى اعتمدها محافظ القاهرة أمس، ومن المقرر أن يتم ظهور النتيجة على اللينك الموضح بعد قليل.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالب وطالبة حضر منهم 183066طالب وطالبة ونجح 133301.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 %.