مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل شمال نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني، إخطارا لوقوع حادث سير شمال نفق سنور.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كل من، محمد جمعة سيد 34 سنة مقيم قرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف وعلى أحمد عبد الحميد 34 سنة مقيم مركز ملوى محافظة المنيا جثتين وتم إيداعهما مشرحة المستشفى.

كما استقبل قسم الطوارئ مايكل رمسيس موريس 34 سنة مقيم ملوى محافظة المنيا ومصطفى جمال على 32 سنة مقيم ملوى المنيا ومحمود وردانى عبد التواب 31 سنة مقيم مركز بني سويف مصابين بسحجات وكسور واشتباه مابعد الارتجاج.