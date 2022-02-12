اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 03:02 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

السبت، 12 فبراير 2022 02:02 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة حادث مرورى - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص،  اليوم السبت فى حادث تصادم،  بين سيارتين بمركز وادى النطرون بالبحيرة، كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة ،قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة

وبالفحص تبين وقوع حادث  تصادم سيارتين ملاكى وأجرة،  بطريق القاهرة-  الإسكندرية الصحراوي  بدائرة  مركز  وادى النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص  بكسور وكدمات وحروح مختلفة بانحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام ،لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وهم "احمد. س .ا 32 سنه - مقيم بالمنوفية و الصاوى ص.ا 53 سنه - مقيم  بالغربيه  و محمد. ع.م 20  سنه  مقيم كوم حماده بالبحيرة، و عصام .ف.س  مقيم بالمنوفية"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة .


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حوادث البحيرة

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