محافظ القليوبية يدشن مهرجان المشى للفتيات بمشاركة 400 فتاة من 8 محافظات.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

دشن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مهرجان المشي الأول للفتيات "مشي - ألعاب ترويحية"، بمشاركة 7 محافظات، بمشاركة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، حيث بدأ المهرجان من أمام ديوان عام المحافظة، وحتي حديقة صقلية بالفلل بمشاركة مديرية الشباب والرياضة و400 فتاة من 8 محافظات بما فيها القليوبية.





وتضمن برنامج المهرجان، انطلاق مهرجان المشى من أمام ديوان عام محافظة القليوبية وحتى حديقة صقلية بمنطقة الفلل، ثم الانتقال لنادى بنها الرياضى بعد انتهاء الماراثون، لبدء برنامج الاحتفالية بالألعاب الترويحية والذي يتضمن السلام الجمهورى، ثم كلمة ترحيب للدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم عروض فنية وتنورة ثم توزيع الجوائز على المتميزين، حيث يهدف المهرجان الترويحي إلى دعم رياضة الفتاة على مستوى المحافظة وتوسيع قاعدة مشاركة الفتيات في الأنشطة الرياضية.

وكان قد تم عقد اجتماع تنسيقي لإدارة الرياضة لتنظيم الأسبوع الرياضي بالقليوبية، بحضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، حيث تستضيف القليوبية محافظات "القاهرة والغربية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية والدقهلية والإسكندرية"، مؤكدا أن الرياضة أحد أهم عوامل تقدم الشعوب ورقيها حيث تشهد وزارة الشباب والرياضة طفرة غير مسبوقة في الأنشطة والبرامج المقدمة للفتاة والمرأة من خلال مشروعات وبرامج الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وتناول الاجتماع تنسيق الأعمال وتوزيع المهام على فريق العمل والتأكيد على الإجراءات الاحترازية وحسن استقبال المحافظات لخروج المشروع بالشكل الذي يليق بالمحافظة.

وأكد "الصبروط"، أن المهرجان يهدف إلى تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة وجعل ممارسة الأنشطة الرياضية للمرأة كأسلوب حياة وتوطيد أواصل الصداقة والمحبة بين المشاركات لجميع المحافظات.

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