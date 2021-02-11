انطلاق المهرجان الأول لمشى السيدات بكورنيش السويس الجديد.. صور

شارك فى انطلاق الماراثون العميد إيهاب حسن، السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومحمد سعد وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الشباب بالمحافظة.

من جانبه قال محمود حنفى، مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالسويس، إن الماراثون يشارك فيه 350 مشاركة من 7 محافظات هم السويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والبحيرة والفيوم والجيزة ، لافتا ان الفئة العمرية من سن 14 فيما فوق.

وأضاف محمود حنفى ، أن الماراثون بطول كورنيش السويس الجديد 2 كيلو، مضيفا أنه سيتم تكريم الفائز بحفل في أحد الأندية التابعة لهيئة قناة السويس بمنطقة بورتوفيق.

جانب من المهرجان



انطلاق المهرجان



كورنيش السويس