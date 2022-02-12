محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير والإشغالات بأحياء الدقى وجنوب والعجوزة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية للمرور على أعمال التطوير الجارية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من تنفيذ كافة الملاحظات الخاصة بتحسين الصورة الجمالية وتوفير السيولة المرورية بمختلف الطرق والمحاور.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتشكيل لجنة من إدارات الإعلانات للمرور على مختلف اللافتات الإعلانية المرخصة من قبل المحافظة وتحسين الشكل العام، إلي جانب تحسين مظهر اللافتات المرورية ومحطات أتوبيس النقل العام لتحقيق التناسق مع أعمال التطوير الجارية.

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع ناتج أعمال التطوير أولا بأول، ومنع إلقاء المخلفات بمحيط الأعمال، بالإضافة لمنع وضع أى حواجز أمام المنشأت أو العقارات لعدم إعاقة حركة المرور.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ علي نسب تنفيذ أعمال التطوير بشوارع النيل والبحر الأعظم والتحرير لما لتلك المحاور من أهمية مرورية كبيرة، موجهاً بضرورة الاهتمام بالعنصر الجمالي والتنسيق العام لمسار الطريق ليعكس المظهر الحضاري .

كما اطمأن المحافظ علي حالة النظافة والإشغالات بأحياء الدقي وجنوب والعجوزة، مؤكداً علي تكثيف ورديات العمل علي مدار اليوم وعدم السماح بوجود مخلفات أو تعديات للمحال والمنشآت التجارية .

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.