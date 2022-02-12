اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 02:51 م
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بقريتى بشاير الخير والمحاميد..

محافظ أسوان يتابع الخدمات العلاجية للقوافل الطبية بقرى حياة كريمة.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 02:15 م
محافظ أسوان يتابع الخدمات العلاجية للقوافل الطبية بقرى حياة كريمة.. صور محافظ أسوان يتابع الخدمات العلاجية للقوافل الطبية بقرى حياة كريمة
أسوان – أحمد مرعى

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لسلسلة القوافل الطبية للكشف والعلاج المجانى للمواطنين، وذلك استمراراً للجهود المبذولة داخل القرى والمناطق النائية المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى بأن أنشطة القافلة قدمت خدماتها على مدار يومان لأهالى قرية بشاير الخير بمركز أسوان، وأيضاً قرية المحاميد بمركز إدفو، لافتاً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 2303 مواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور "طارق صبح" منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية حيث ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.

وفى نفس السياق أستعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، ممثلة فى محافظة أسوان والوزارات المختصة للارتقاء بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وذلك أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد إبراهيم العوضى، وبحضور أعضاء اللجنة والذين أشادوا بالطفرة الجمالية والحضارية والتنموية التى شهدتها محافظة أسوان خلال العاميين الآخرين.

وشهدت محافظة أسوان خلال الفترة الماضية خلال إطلاق العديد من المشروعات فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة أحلال وتجديد البنية التحتية مع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان، وهو الذى تواكب مع اقتحام العديد من المشروعات المتعثرة والمشاكل المتراكمة، والتى من أبرزها مشروع تحديث وسائل النقل الجماعى والإسكان المتميز، بالإضافة إلى المشروعات التى انطلقت ضمن مبادرة حياة كريمة وتحيا مصر ومنظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان تقديره لرئيس وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موضحاً بأنه فى ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل أسوان مقصداً سياحياً عالمياً وقبلة للاستثمارت، بجانب قاعدة انطلاق تجارية نحو أسوان الأفريقية، فقد تم اقتحام العديد من التحديات بمساندة حكومية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، ومنها مشكلة الاسكان المتميز المتوقف منذ عام 2008، وكذلك عدم تحميل المواطن أى فروق للأسعار نتيجة توقف هذا المشروع السكنى لأعوام كثيرة، ونتيجة لدفع العمل جارى تسليم 2118 وحدة سكنية على مراحل وسطة فرحة الأسر الحاجزة لهذه الوحدات السكنية بعد أن فقدت الأمل فى تسلمها.

 

محافظ أسوان يتابع الخدمات العلاجية للقوافل الطبية بقرى حياة كريمة (1)
محافظ أسوان يتابع الخدمات العلاجية للقوافل الطبية بقرى حياة كريمة (1)

 

محافظ أسوان يتابع الخدمات العلاجية للقوافل الطبية بقرى حياة كريمة (2)
محافظ أسوان يتابع الخدمات العلاجية للقوافل الطبية بقرى حياة كريمة (2)

 

محافظ أسوان يتابع الخدمات العلاجية للقوافل الطبية بقرى حياة كريمة (3)
محافظ أسوان يتابع الخدمات العلاجية للقوافل الطبية بقرى حياة كريمة (3)

 


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