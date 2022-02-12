للنساء.. نصائح صحية لتخفيف ألم الدورة الشهرية أبرزها تناول الفواكه

فاطمة ياسر

الدورة الشهرية تعد من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، بسبب الخلل فى نظام هرمونات الجسم بالإضافة إلى الشعور بألم يصعب تحمله، تعد من أبرز الأسباب المؤدية لإصابة بعضهن بالاكتئاب خلال هذه الفترة.

فالتعرض لتقلصات الرحم الذي يصاحبه ألم في الظهر والبطن يعد من علامات نزول الدورة الشهرية، والتي تسعي الكثيرات للبحث عن أفضل الحيل التي تقلل من حده الألم.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل وأهم النصائح التي تساهم في تقليل الشعور بألم الدورة الشهرية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وحث التقرير إلى ضرورة الإكثار من تناول البروتين قبل الدورة الشهرية، وأثنائها، لأن البروتين له دور كبير في إمداد الجسم جميع العناصر التي يحتاجها خلال هذه الفترة من عنصر الحديد ومضادات الأكسدة، وغيرها من الفوائد التي يحتاجها الجسم خلال هذه الفترة.

أكثرى من تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا3، كالأسماك والمسكرات، لأنها تساعد في تقليل الشعور بالألم، وأيضا تحد من التقلبات المزاجية التي تمرين بها.

حافظي على ترطيب جسمك خلال فترة الدورة الشهرية، فتناول الفواكه والخضروات والماء تعد من أهم الحيل التي تساهم بتقليل نسبة الألم.