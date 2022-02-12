لطلاب ثانوى عام ورابعة ابتدائى.. اعرف طرق الحصول على نتيجة التيرم الأول

كتب محمود طه حسين

واصلت المدارس إعلان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث أكدت المديريات التعليمية إعلان المدارس نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب الضوابط التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى شكل تقديرات، موجه الطلاب بمعرفة النتائج من خلال المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت، كتابًا دوريًا بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف للعام الدراسي 2021/2022، حيث نص الكتاب الدورى على أنه نظرًا للانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2022، يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي.

كما تُعلن النتائج في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، على أن يتم عمل كشوف بأسماء الطلاب وقرين كل اسم التقدير الحاصل عليه الطالب والطالبة.

وأوضح الكتاب الدورى، أنه بخصوص طلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة تُعقد لهم امتحانات فى مقررات الفصل الدراسي الأول وبنفس مواصفاته عقب انتهاء أجازه نصف العام.