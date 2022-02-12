كل ما تريد معرفته عن جواز السفر الإلكترونى الجديد في السعودية

إيمان حنا

أكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أنه بإمكان المواطن السعودى طلب استبدال الجواز السابق بالجواز الإلكتروني الجديد، حتى وإن كان سارياً، وذلك بعد مرور 6 أشهر من إصداره. وفق"عكاظ".

وأوضحت المديرية في سياق ردها على الأسئلة الشائعة عن الجواز السعودي الإلكتروني الجديد، أنه في المرحلة الأولى للإصدار يتم حجز موعد عن طريق «أبشر» لمراجعة جوازات المنطقة، موضحة أن رسوم إصدار الجواز وتجديده لم تتغير (300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لـ10 سنوات). وشددت على أنه سيستمر إصدار الجواز بشكله القديم حتى اكتمال مراحل تدشين الجواز الإلكتروني الجديد.

ولفتت المديرية العامة إلى أن مزايا الجواز الإلكتروني أنه مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة وروعيت فيه متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، إذ يحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن بيانات مشفرة لحامل الجواز، ويدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية، ويساعد في إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الإلكترونية الموجودة في المنافذ العالمية بشكل أسرع. أما بخصوص التأشيرات فهي مرتبطة بالاتفاقيات المبرمة بين الدول.

وأكدت أن استبدال الجواز السابق بالإلكتروني غير إلزامي، مشيرةً إلى أن التوقيع على صفحة الجواز عائد لرغبة حامل الجواز.

تتراوح رسوم إصدار الجواز وتجديده بين - 300 ريال لـ5 سنوات،- 600 ريال لـ10 سنوات.