على طريقة المافيا.. "نزلوا من إيطاليا علشان يقتلوا جارهم فى المنصورة" (فيديو)

الدقهلية شريف الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أسرة رجل الأعمال الذى قتل على يد شقيقين، عادا من إيطاليا لتنفيذ جريمتهم والعودة مرة أخري إلى إيطاليا.

وقالت زوجة المجني عليه إن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت الكاميرات قيام المتهمين بالتسلل إلى الأرض ليلا وانتظروا قدوم زوجي وقاموا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، وذلك بسبب الخلاف على متر فى الأرض، وكانت هناك لجنة تقوم بمعاينة الأرض وعمل تقرير بذلك، وأشارت إلى أن الجريمة تمت وسط المواطنين فى الساعة التاسعة صباحا، ولم يستطع أحد أن يمنعهم من ارتكاب الجريمة.

ترجع أحداث القضية إلى 3 يوليو 2021 عندما قام م ٠ ح ٠ م ٠أ 35 سنة عامل ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وشقيقة ح ٠ ح وشهرته ح 37 سنة عامل ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بذات العنوان واخر ش ٠ ح ٠ أ 36 سنة عامل عادى ومقيم بمدينة طلخا عقد المتهمون الثلاثة بقتل المجنى عليه م ٠ أ ٠ ع 39 سنة صاحب معرض بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدا مع سبق الإصرار المصمم بأن بيت المتهمان الأول والثانى النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه لما استكان فى قلوبهما وما أغواه لهما الشيطان واتفقت واتجهت آلية إرادتهما مع إرادة المتهم الثالث بأن أعد المتهمان الأول والثانى لتنفيذ عرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية سلاحين ابيضين مطواه وسكين وما أن ابصرا المجنى عليه أثناء إجراء مسؤولى الجمعية الزراعية بالقرية بناء على خطاب من مركز الشرطة هرولا صوبه مانعين إياه من الزود بنفسة والنجاة بحياته وذلك بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها فأحاطا به وباغتاه وشفا حركته ومقاومته وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين.

وقد استمعت النيابة لأقوال ح ٠ إ المهندس الزراعى بالإدارة الزراعية بطلخا وأنه أثناء مباشرة عمله كرئيس للمكتب الزراعى بميت الكرماء لإجراء المعاينة بناء على خطاب من مركز الشرطة لتضرر المجنى عليه من الحدود الفاصلة بين معرض المجنى علية وارض أسرة المتهمين والخلاف على متر واحد بين الحدود الفاصلة بينهما على أثرها قام المتهمان الأول والثانى بالتعدى بالضرب المجنى عليه باستخدام اسلحة بيضاء كما استمعت النيابة لشهادة ت ٠ س ٠ رئيس مجلس إدارة الجمعية الذى شهد بمضمون ما شهد به الأول.

كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة ونزول المتهمان من دولة إيطاليا لإزهاق روح المجنى عليه فقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات للمحاكمة.