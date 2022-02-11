ضبط المتهمين فى جرائم قتل وتزعم تشكيلات عصابية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية قيام (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة السادات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بمنزل مستأجر لأحدهم "له معلومات جنائية" بدائرة المركز ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش - بندقية آلية - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية من (عامل بأحد المراكز التجارية كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر - مقيم بسكن إدارى خاص بعمله بدائرة القسم).. بعثوره على جثة زميله بالعمل داخل الشقة سكنه "يُقيم معه بذات الشقة" يحمل جنسية إحدى الدول وبها طعنة بالصدر ووجود متعلقاته (حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى) .. وبالمعاينة عُثر على (سكين مُدمم - أثار عنف بأحد الأبواب بالغرفة محل العثور وبعثرة محتويات الغرفة).

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالشرقية أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة ، لمعرفتهما بالمجنى عليه وسابقة التردد عليه بمحل إقامته ولعلمهما بعدم تواجد المجنى عليه وزملائه فى ذلك التوقيت ، وفى سبيل ذلك أعد أحدهما سيارة ملاكى ملك والده ، وقام الآخر بالقفز لداخل الشقة وقام بسرقة (عدد من المتعلقات الشخصية) وحال شعور المجنى عليه بتواجد الجانى ، حاول الإمساك به فقام بطعنه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته، فتم بإرشادهم ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة فـى الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بتغيب (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) من شقيقها وزوجها.. وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن زوج المتغيبة قام بإحتجازها مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وعدم تقديم الطعام لها وأنه دائم التعدى عليها بالضرب مما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع وقيامه بدفنها داخل المنزل.. لوجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بغياب شقيقه (تاجر سيارات، مقيم بذات العنوان) مُنذ حوالى أسبوع وتلقيه رسالة نصية من هاتف شقيقه وطلب منه تدبير مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه وأضاف بتعثر شقيقه مادياً مُنذ عام تقريباً ووجود خلافات بينه وآخرين وأنه علم من شركائه السابقين أنه كان متواجد بأحد المقاهى بدائرة القسم قبل إختفائه وطلبوا منه عدم الإبلاغ لمحاولة التوصل لإنهاء تلك الخلافات إلا أنه نظراً لطول الفترة وإنقطاع إتصالاته معهم، حضر للإبلاغ، وما توصلت إليه التحريات إلى إنصراف المتغيب من المقهى رفقة شخصين وإستقلوا سيارة وبالكشف عنها تبين أنها مُسجلة بإسم (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط).

كما أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص "بينهم مالك السيارة المشار إليها" لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمنزل مالك السيارة وضبطهم وتم تحرير المجنى عليه.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر مالك السيارة بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، وإستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة..وبمواجهة المجنى عليه أيد ذات الأقوال.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة بإنقلاب مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية"بدائرة المركز، وعدم تواجد قائدها وحضور (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) وقرر بأن مركبة "التوك توك" ملك شقيقه (مقيم بدائرة المركز) وإتهم (سيدة- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بخطف شقيقه بمساعدة آخرين حال سيره بمركبة "التوك توك" بمحل الواقعة، وأضاف بقيام المذكورة بالإتصال به من هاتف شقيقه وطلبت منه دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه والمشكو فـى حقها.

أسفرت جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عن تحديد مكان تواجد المجنى عليه بشقة خاصة بالمتهمه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وعُثر على المجنى عليه مُقيد اليدين وأمكن ضبط ( عدد 6 أشخاص "بينهم المتهمه المذكورة) وبحوزتهم (عدد 73 إيصال أمانة على بياض بتوقيع المجنى عليه - عقد بيع إبتدائى لشقة بتوقيع المجنى عليه- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء - الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - سيارة "مُرخصة بإسم شقيق أحد المتهمين").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف المشار إليه بين المجنى عليه والمتهمه، حيث قامت المتهمه بالإتفاق مع باقى المتهمين على إستدراج المجنى عليه لمحل الواقعة وإختطافه.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية إختباء (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر) بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس خشية ضبطه ، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (5) قضايا من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى (سلاح – شروع فى قتل).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.