صحة البحر الأحمر تعلن وصول أطباء من 4 جامعات للكشف الطبى على المواطنين

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وصول أطباء من 4 جامعات مصرية، للكشف الطبي الي المواطنين بمستشفيات المحافظة مجانا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة ووزير التعليم العالى والبحث العلمي.

من جانبه أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن لأول مرة يتواجد أطباء بروتوكول لـ 4 كليات طب من جامعة الزقازيق، وجامعة الأزهر وجامعة جنوب الوادي وجامعة سوهاج وذلك من اليوم السبت 12 فبراير حتي الخميس 17 فبراير 2022م.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له، أن وصل إلى مستشفي غارب من جامعة الأزهر الدكتورة اعتماد نبيل عبد الحليم مدرس الأطفال وحديثي الولاده، والدكتور زينب أحمد إبراهيم مدرس الجراحة العامة، والدكتورة هالة شوقي عبد الحفيظ مدرس الجلدية والتناسلية، ومن جامعة الزقازيق الدكتورة دينا محمد علي أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي.

وتابع أن مستشفي الشلاتين استقبل من جامعة الأزهر الدكتورة أمل جابر محمد حسن أستاذ الأطفال وحديثي الولادة، والدكتوره فاطمة هاشم عاشور استاذ التخدير والعناية المركزة، والدكتوره حنان سعيد محمد حجازي أستاذ مساعد الرمد، والدكتوره ناهد السيد عبد اللطيف أستاذ الأشعة، والدكتوره ليلي عبد النبي أحمد عبد الوهاب مدرس أمراض الكلى والدكتوره فاطمة محمد الحسيني مدرس الأنف والاذن والحنجرة ووصل لمستشفي الغردقة العام من جامعة الأزهر الدكتورة داليا السيد محمد حسن مدرس جراحة الأطفال ، والدكتوره إنتصار رأفت مختار أستاذ مساعد الكلينيكال باثولوجي، والدكتوره وليد عبد السلام الشناوي مدرس جراحة الأوعية الدموية، والدكتوره دعاء علي محمود عبد الغفار أستاذ مساعد الرمد، والدكتوره أمال السباعي وهبه أستاذ السمعيات ومن جامعة جنوب الوادي الدكتوره عصام الهواري أخصائي جراحات الوجه و الفكين والجراحات الميكرسكوبية، والدكتور عبد الرحمن خيري أخصائي جراحات الوجه و الفكين، والدكتور أحمد خيري المنشاوي إستشاري ومدرس جراحة العظام والمفاصل الصناعية ومن جامعة سوهاج، الدكتور مصطفى عتمان أخصائي جراحات المناظير والأورام.

كما يتواجد بمستشفي الغردقة العالم من جامعة الزقازيق، الدكتور عصام سعد أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد الحسيني أستاذ علاج الأورام، والدكتور أحمد عليوه أستاذ جراحة المسالك والدكتور عمرو مجاهد أبو النجا أستاذ الأطفال وقلب الأطفال، والدكتور رأفت حجازي أستاذ الباثولوجي، والدكتور تامر النعيمي أستاذ الجراحة العامة والمناظير والدكتور أحمد مهدي مدرس جراحة الأورام، والدكتور محمد بدوي مدرس جراحة العظام، والدكتور أحمد خالد مدرس الباطنة والجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور محمود بيومى، أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومى بإمبابة، ويبدا الكشف من الساعة 9 صباحا مجانا.