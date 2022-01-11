صحة البحر الأحمر: فحص 3817 سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم خلال 2021

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم فحص 3817 سيدة خلال عام 2021 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والحنين تحت شعار 100 مليون صحة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان أن مبادرة 100 مليون صحة تعتبر ضمن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية البحر الأحمر مؤكدا أن تم تقديم الخدمة مجانا للسيدات الحوامل طوال فترة الحمل ولمدة 42 يوم بعد الولادة من خلال الوحدات الصحية المختلفة المشاركة بالمبادرة بجميع مدن المحافظة.

من جانب آخر، كشفت الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن فحص 32212 سيدة بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر خلال عام 2021 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وأن التشخيص والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يوصل لنسب شفاء أكثر من 90% ويقلل من نسب ارتجاع المرض.