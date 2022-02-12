شهيد الواجب.. محمد الكومي نزل لتسليك بيارة صرف صحي فغرق فيها بالغربية.. لايف

الغربية - مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من منزل المواطن محمد الكومي عامل تسليك بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بقرية دفرة مركز طنطا، والذي لقي حتفه إثر إصابته باختناق شديد أثناء عمله داخل بيارة صرف صحي بالقرية.

وقال شقيقه لـ اليوم السابع أن المتوفي يبلغ من العمر 41 عاما ومتزوج ولديه 3. أبناء أكبرهم بالصف الثالث الإعدادي، ويعمل في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية منذ عام 2014.

وأضاف أن شقيقه تلقى أمر شغل هو وزميله لتسليك بيارة صرف صحي بالقرية، ونزل شقيقه وسقط مغشيا عليه في البيارة بسبب اختناقه.

وأضاف أن زميله نزل أيضا لإنقاذه فسقط فوقه مغشياً عليه بسبب الاختناق، وحاول 2 من الأهالي انقاذهما فسقطوا أيضا فوقهم

وأضاف أن احد شباب القرية خاطر بروحه وخلع ملابسه ونزل للبيارة ونجح في إخراج المصابين وجثة شقيقه

وتابع أنهم تلقوا اتصالا من احد المتواجدين في مكان الحادث بما حدث لشقيقه وهرعوا لمكان الحادث ووجد شقيقه جثة هامدة.

وطالب شقيق المتوفي بصرف مستحقاته من الشركة وتوفير معاش للأسرة خاصة وأنه ترك زوجة و3 أبناء أكبرهم بالصف الثالث الاعدادي.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط 3 عمال تسليك صرف صحي في بيارة صرف صحي بقرية دفرة

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة و2 مصابين ونقلهم للمستشفى الجامعي، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة



محمد الكومي نزل يسلك بيارة صرف صحي فخرج جثة هامدة بالغربية (1)



محمد الكومي نزل يسلك بيارة صرف صحي فخرج جثة هامدة بالغربية (2)