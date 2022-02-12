اليوم السابع
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بتكلفة 480 مليون جنيه..

حياة كريمة.. محافظ الشرقية يُتابع أعمال تبطين الترع بقرى مركز الحسينية (صور)‎‎

السبت، 12 فبراير 2022 02:36 م
حياة كريمة.. محافظ الشرقية يُتابع أعمال تبطين الترع بقرى مركز الحسينية (صور)‎‎ محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع
الشرقية – إيمان مهنى – أحمد مرعى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 36 ترعة، بزمام هندسة ري الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصري، مشيداً بالمبادرة الرئاسية، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء والاتصالات والزراعة والري، بالتنسيق والتكامل بين المحافظة والشعبة الهندسية للقوات المسلحة بهدف تحسين حياة المواطنين، وتغييرها إلى الأفضل.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بالمتابعة المستمرة للشركات المسند لها تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدد 36 ترعه بمركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة) لتطوير الريف المصري بتكلفة 480 مليون جنيه وبإجمالي أطوال 113 كم بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه تم الإنتهاء من تأهيل 15 ترعة بنسبة تنفيذ 47 % , مشيراً إلى أنه جاري مضاعفة الورديات لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد ،لافتاً إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سم للحفاظ على مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة وكذلك توفير فرص عمل حقيقية للشباب بإعتبار مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة.

محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (1)
محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (1)

 

محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (2)
محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (2)

 

محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (3)
محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (3)

 

محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (4)
محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (4)

 

محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (5)
محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (5)

 

محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (6)
محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (6)

 

محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (7)
محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين الترع (7)

 


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