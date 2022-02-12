اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تفاصيل مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه (إنفوجراف)

السبت، 12 فبراير 2022 02:52 م
تفاصيل مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه (إنفوجراف) تفاصيل مترو العتبة – الكيت كات

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يقدم "اليوم السابع"، فى هذا الإنفوجراف، أبرز المعلومات عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت ومواصفاته وما تحقق من أعمال تنفيذ المشروع حتى الآن وموعد انتهاء تنفيذه.

تفاصيل مترو العتبة – الكيت كات

تفاصيل مترو العتبة – الكيت كات
 
1ـ المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
 
2ـ يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".
 
3- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.
 
4- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.
 
5- تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية يتولى تنفيذ هذا المشروع.
 
6- تحالف الشركات المنفذة للمشروع أنهت الأعمال الإنشائية.
 
7- شركات المقاولات تعمل على انهاء أعمال تشطيبات محطات المشروع واستكمال تركيب نظم الاشارات والاتصالات.
 
8- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
9- مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه نهاية يونيو المقبل.
 
10- محطات وقطارات هذا المشروع مكيفة.

مترو العتبة

محطة العتبة

مترو العتبة الكيت كات

الانفاق

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