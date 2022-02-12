تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 27.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 458.7 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 8.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 423.8 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 199.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 287.5 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 28.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 270.7 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 24.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 231.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 31.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 204.5 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 13.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 121.2 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 5.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 111.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "القابضة المصرية الكويتية"، بحجم تداول 5.05 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 104.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 90.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11578.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2116.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.66% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 13816.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4631.52 نقطة.