"هيرميس" تعلن إتمام تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة طرح «ماكرو جروب» بالبورصة

كتب هانى الحوتى

أعلنت المجموعة المالية هيرميس - بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة- إتمام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لأسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) بقيمة 1.3 مليار جنيه بالبورصة المصرية، وهي أول عملية طرح عام لشركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل بالبورصة المصرية.

وتتضمن الصفقة عملية طرح في السوق الثانوي من جانب شركة «Leo 1» (الطرف البائع) لعدد أسهم يصل إلى 264,513,661 سهم – أو ما يعادل 45.8% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المدرج بالبورصة المصرية، من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية وللمستثمرين المؤهلين في عدة أسواق ومن بينها السوق المصرية، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية، حيث تم تغطية الاكتتاب 1.79مرة و102.2 مرة، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (MCRO.CA).

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتقديم الخدمات الاستشارية للطرح الأولي لشركة ماكرو جروب، مضيفًا أن صفقة طرح الأسهم في البورصة المصرية تعكس النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع الواعد، فضلًا عن ارتفاع الطلب على مستحضرات التجميل الابتكارية وعالية الجودة؛ نتيجة نمو قاعدة عملاء الشركة.

وأضاف "جاد"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا الطرح هو أولى طروحات المجموعة المالية هيرميس خلال العام الجاري، مما يعد شهادة على قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء مستفيدة من شبكة عملائها الواسعة من المستثمرين الأجانب، باعتبارها حلقة الوصل بين رؤوس الأموال الأجنبية وفرص الاستثمار الواعدة بالأسواق الناشئة.

ماكرو جروب هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع مستحضرات التجميل سريع النمو في مصر، حيث بلغت حصتها السوقية 23.1% حتى نهاية عام 2020 في ذلك المجال وذلك وفقاً لتقرير مؤسسة «IQVIA» العالمية للمعلومات الدوائية لعام 2020، وتتخصص شركة ماكرو جروب بصفة رئيسية في تصنيع وبيع مستحضرات التجميل، كما نجحت الشركة مؤخرًا في التوسع بمجال تصنيع المكملات الغذائية.

جدير بالذكر أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس قام بدور المنسق العالمي ومدير الطرح للصفقة.