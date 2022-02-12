تحرير 50 محضر مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بمركز طنطا فى الغربية

وأسفرت الحملة عن تحرير 50 مخالفة متنوعة بين :16 مخالفة إشغالات ونظافة، 15 مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية والقوى عاملة، 16 مخالفة لعدم اتباع الإجراءات الصحية وعدم توافر رخص للمحلات و3 مخالفات حررها الطب البيطري لعدد من المحال العاملة في مجال الأدوية البيطرية"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الغربية، أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء من أجل متابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك الوقوف على مدى صلاحية السلع لحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، إلى جانب تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.