بعد دخوله فى غيبوبة 17 يوما.. وفاة شاب أصيب بحادث تصادم بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه بعد مرور 17 يوما على إصابته في حادث تصادم بالطريق الأوسطي في الصف، حيث تم نقله إلى المستشفى مصابا، وظل الشاب فاقدا الوعي في غيبوبة حتى فارق الحياة بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، اخطارا يفيد وفاة شاب بمستشفى متأثرا بإصابات لحقت به في حادث مروري.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الشاب يدعى " م.م"، أصيب في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الأوسطي، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني، وظل في غيبوبة لمدة 17 يوما، حتى تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.