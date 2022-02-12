المخمريات عطور أسوانية بجذور فرعونية أبرزها "المنذريان" عطر كليوباترا.. صور

أسوان – صلاح المسن

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من السوق السياحى بمدينة أسوان عن صناعة عطور المخمريات التى تعد من أبرز معروضات السوق السياحى بأسوان.

والتقى اليوم السابع الشاب محمود سليم الذى يعمل فى مجال تركيب عطور المخمريات ويعد أحد أشهر صانعى المخمريات بمدينة أسوان. يقول محمود إنه بدأ فى هذه الحرفة من سبع سنوات تقريبا، حيث كان يقوم فى البداية بتجهيز عبوة واحدة والآن يقوم بإنتاج 1200 عبوة.

وأضاف أنه من حبه للعطور تحولت الهواية لديه لاحتراف وقام بالتوسع فيها، مشيرًا إلى أن المخمريات حوالى 10 أنواع من الروائح والتخمر يعنى تعتيق العطر، والمخمرية عطر يبقى لفترة طويلة، والمخمرية هى معطر للجسم، ويمكث لفترة طويلة، نظرًا لشدة ثباته وهناك إقبال كبير على المخمريات من زوار أسوان من المصريين والأجانب، كما يقبل على شرائها الأشقاء السودانيين، ويقوم تجار سودانيين بطلب كميات بمواصفات خاصة تحت مسمى مخمريات سودانية وزوار أسوان يقبلون على شراء الروائح الأسوانية وهى الروائح الشرقية، خاصة المسك والعود.

ويوجد العديد من أنواع المخمريات منها الخمرة النوبية وخمرة العود ويتم تعتيقها لمدة سنوات، ويقوم بعمل لبن العصفور ونوع نادر وهو لوشن مركز يميزه على بقية المخمريات، والمخمريات آمنة لأنها منها مخمريات خالية من الكحول ومكونات طبيعية تناسب الاطفال ويوجد المخمريات السودانية وغيرها من الأنواع.

وتابع: "هناك سياح يطلبونها بالاسم ويتم شحنها لهم بعد أن اشتروها أثناء تواجدهم فى أسوان، وهناك تجار فى وجه بحرى يشترون منه المخمريات، ويقومون بدورهم بترويجها وتصديرها، مضيفا أنه يهتم جدا بالجودة بالتوازى مع الاهتمام بالشكل الخارجى”.

وأضاف محمود سليم أن المخمريات ترجع جذورها للفراعنة، حيث كان يتم صنعها للملكة كليوباترا ويتم صنع عطر مخصوص من المخمريات لها يسمى المنذريان، والمنذريان هو عبارة عن مستخلص من شجرة المر والحبهان المطحون وزيت الزيتون والمسك.



تاجر-المخمريات-(2)



تاجر-المخمريات-(3)



تاريخ-وجذور-العطور-الفرعونية-(1)



تاريخ-وجذور-العطور-الفرعونية-(2)



سر-عطر-الملكة-كليوباترا-(1)



سر-عطر-الملكة-كليوباترا-(2)



سر-عطر-الملكة-كليوباترا-(3)



صناعة-وتجارة-المخمريات-والعطور-في-أسوان-(2)