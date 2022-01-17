"عمر" صانع مخمريات بأسوان: معرض تراثنا أظهر شغل أيدينا ومنتجاتنا.. فيديو

أسوان – صلاح المسن

أجرى "اليوم السابع"، فيديو لايف من معرض تراثنا بأسوان المنعقد بالسوق السياحى بمدينة أسوان، والتقى اليوم السابع بالشاب عمر الذى يعمل فى مجال تركيبات عطور المخمريات وأحد المشاركين بالمعرض المفتوح الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعيات تحت رعاية محافظة أسوان، بالسوق السياحى لمدينة أسوان.

وقال عمر عبد المولى لـ"اليوم السابع "، أنه يعمل بشكل يدوى فى مجال المخمريات وهى فرع من فروع العطور منذ 6 سنوات تقريبا، مضيفا أن معرض تراثنا احتضنهم، مقدما شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن زيارته لأسوان الأخيرة شجعت السياح على زيارة أسوان وكانت دعاية كبيرة بالتزامن مع الديكور الجديد للسوق السياحى.

وأضاف أنه حاصل على دبلوم وقرر أن يعمل فى هذا المجال حتى أتقن الحرفة ويبيع إنتاجه لمحلات داخل وخارج أسوان، مشيرا إلى أن الأسر المنتجة قامت بدعوته للمشاركة فى المعرض المفتوح بالسوق السياحى، مضيفا أنهم لم يكونوا ظاهرين لولا هذا الدعم الذى تقدمه الدولة.

وأضاف أنه متخصص فى عطور المخمريات ويبيع إنتاجه للسياح الأجانب ولأفواج السياحة الداخلية على حد سواء، موضحا أنه يحرص أن يجرب السائح العطور قبل الشراء ويعمل شغل تركيبات والمعرض احتضنه بناء على كفاءته، مؤكدا أن منتجه يبيع نفسه بنفسه وأن هناك العديد من العبوات والأنواع المختلفة من المخمريات.

جدير بالذكر أن هذا المعرض أيضاً فى إطار مشروعات التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية والتى شملت تطوير السوق السياحى وميدان المحطة وحديقة بلازا درة النيل بالإضافة إلى تطوير حديقة السلام، وهذه الأماكن تعد واجهة أسوان السياحية التى يشاهدها السائح الأجنبى والزائر لأسوان بمجرد نزوله من القطار وخروجه من المحطة.