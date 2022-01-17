اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 02:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"عمر" صانع مخمريات بأسوان: معرض تراثنا أظهر شغل أيدينا ومنتجاتنا.. فيديو

الإثنين، 17 يناير 2022 01:00 ص
"عمر" صانع مخمريات بأسوان: معرض تراثنا أظهر شغل أيدينا ومنتجاتنا.. فيديو
أسوان – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى "اليوم السابع"، فيديو لايف من معرض تراثنا بأسوان المنعقد بالسوق السياحى بمدينة أسوان، والتقى اليوم السابع بالشاب عمر الذى يعمل فى مجال تركيبات عطور المخمريات وأحد المشاركين بالمعرض المفتوح الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعيات تحت رعاية محافظة أسوان، بالسوق السياحى لمدينة أسوان.

وقال عمر عبد المولى لـ"اليوم السابع "، أنه يعمل بشكل يدوى فى مجال المخمريات وهى فرع من فروع العطور منذ 6 سنوات تقريبا، مضيفا أن معرض تراثنا احتضنهم، مقدما شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن زيارته لأسوان الأخيرة شجعت السياح على زيارة أسوان وكانت دعاية كبيرة بالتزامن مع الديكور الجديد للسوق السياحى.

وأضاف أنه حاصل على دبلوم وقرر أن يعمل فى هذا المجال حتى أتقن الحرفة ويبيع إنتاجه لمحلات داخل وخارج أسوان، مشيرا إلى أن الأسر المنتجة قامت بدعوته للمشاركة فى المعرض المفتوح بالسوق السياحى، مضيفا أنهم لم يكونوا ظاهرين لولا هذا الدعم الذى تقدمه الدولة.

وأضاف أنه متخصص فى عطور المخمريات ويبيع إنتاجه للسياح الأجانب ولأفواج السياحة الداخلية على حد سواء، موضحا أنه يحرص أن يجرب السائح العطور قبل الشراء ويعمل شغل تركيبات والمعرض احتضنه بناء على كفاءته، مؤكدا أن منتجه يبيع نفسه بنفسه وأن هناك العديد من العبوات والأنواع المختلفة من المخمريات.

جدير بالذكر أن هذا المعرض أيضاً فى إطار مشروعات التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية والتى شملت تطوير السوق السياحى وميدان المحطة وحديقة بلازا درة النيل بالإضافة إلى تطوير حديقة السلام، وهذه الأماكن تعد واجهة أسوان السياحية التى يشاهدها السائح الأجنبى والزائر لأسوان بمجرد نزوله من القطار وخروجه من المحطة.

بيع-المخمرية-(1)-[1600x1200]
 
بيع-المخمرية-(2)-[1600x1200]
 
بيع-المخمرية-(3)-[1600x1200]
 
بيع-المخمرية-(4)-[1600x1200]
 
بيع-المخمرية-(5)-[1600x1200]
 
بيع-المخمرية-(6)-[1600x1200]
 
بيع-المخمرية-(7)-[1600x1200]
 
بيع-المخمرية-(8)-[1600x1200]
 
بيع-المخمرية-(9)-[1600x1200]
 
بيع-المخمرية-(10)-[1600x1200]
 
بيع-المخمرية-(11)-[1600x1200]

اسوان

السوق السياحي

مخمريات

معرض تراثنا

اخبار مصر

اخبار اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بشرة خير.. الأفواج السياحية تتدفق على السوق السياحى بأسوان (فيديو)

السبت، 15 يناير 2022 12:00 ص

بالزغاريد.. أهالى غرب سهيل يستقبلون الرئيس السيسى بالسوق السياحى بأسوان (فيديو)

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:52 ص

"عقد وطاقية وشال" المشغولات النوبية تزين السوق السياحى بأسوان.. سيدات النوبة يشاركن فى أول معرض مفتوح بواجهة المدينة السياحية.. والمشاركات: حرفة توارثناها من الأجداد ونحافظ عليها من الاندثار.. فيديو وصور

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:00 ص

سيدات النوبة ينظمن معرضا للمشغولات اليدوية فى السوق السياحى بأسوان.. لايف وصور

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة