اليوم السابع
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القوى العاملة: 152 فرصة عمل فى ملتقى توظيف "قادرون باختلاف" ببورسعيد

السبت، 12 فبراير 2022 10:03 ص
القوى العاملة: 152 فرصة عمل فى ملتقى توظيف "قادرون باختلاف" ببورسعيد ملتقى توظيف ذوي القدرات الخاصة ببورسعيد
كتبت آية دعبس

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نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ندوة توعوية ، وملتقى توظيف ذوي القدرات الخاصة، حيث قدمت 11 شركة 152 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار  بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا ، والتي تقدم لها 100 من راغبي العمل من ذوي القدرات .
 
وقامت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي بإتاحة فرص العمل وتوقيع العقد واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالمتلقي وبلغ عدد العقود التي وقعت 100 عقد عمل،  سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوي العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأكد مدير المديرية أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم والعزيمة ودمجهم في المجتمع لتوفير "حياة كريمة" لهم ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتلك الفئة ، شارحاً خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
 
وقد ضمت اللجنة المشكلة لتوقيع العقود لمياء محمود بعيلة مدير مكتب عمل الشرق والاستثمار، ونهي يوسف ، ورشا توفيق، ونهي رمضان ، ومحمد أمين ، مفتش تفتيش العمل .
 
 

القوى العاملة

حياة كريمة

ملتقى توظيف

تعيينات ذوى الاعاقة

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