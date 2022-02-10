"القومى لذوى الإعاقة": المجلس يشارك بالرأى فى تعديلات قانون حقوق أصحاب الهمم

كتب محمود راغب

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعضاء اللجنة الفنية بالمجلس لحضور اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك في إطار مشاركة المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام، فى تصريحات لها، بأن المجلس حريص دوما على مصلحة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة التشريعية منها والقانونية، وتواجده داخل اجتماعات لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب لإبداء الرأي والمشورة حول تعديلات القانون بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

ووجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر لكافة مؤسسات الدولة العاملة والمتعاونة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤكدة على مسيرة العمل المشترك بين المجلس ومختلف الهيئات في تنمية ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.