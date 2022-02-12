اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 01:24 م
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العثور على جثة طفلة مخنوقة داخل منزلها بقنا

السبت، 12 فبراير 2022 12:24 م
العثور على جثة طفلة مخنوقة داخل منزلها بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، على جثة طفلة مخنوقة داخل منزلها بجزيرة العبل في مركز الوقف.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة فاطمة. م، 3 أعوام، مخنوقة داخل منزلها بالوقف وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف الملابسات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة طفل مجهول رضيع مجهول الهوية في مركز قفط جنوب قنا بعد مشاهدته من قبل الأهالي وتم نقله إلى المستشفى.

 

 

 


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