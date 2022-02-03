اليوم السابع
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تشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة داخل "جوال" أمام منزلها بإحدى قرى الصف

الخميس، 03 فبراير 2022 03:00 م
تشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة داخل "جوال" أمام منزلها بإحدى قرى الصف جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة طفلة عثر عليها أمام منزلها بإحدى قرى الصف، ملقاة داخل جوال، بعد تغيبها عدة ساعات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وناظرت النيابة جثة الطفلة المجنى عليها، واستمعت لأقوال عدد من أفراد أسرتها، وعدد من شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.
 
ويكثف رجال المباحث التحريات لكشف غموض الجريمة، والتوصل لهوية الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال، ملقاة أمام منزلها في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت خلال لهوها، وبحث عنها أفراد أسرتها، وبعد مرور عدة ساعات على تغيبها، تم العثور على جثتها فجرا، داخل جوال ملقاة أمام منزلها.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة، واخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
 

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