اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق جراج سيارات في الخصوص دون إصابات

السبت، 12 فبراير 2022 09:42 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق جراج سيارات في الخصوص دون إصابات سيارة إطفاء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل جراج سيارات بمدينة الخصوص، حيث التهمت النيران سيارتين، بينما لم يتسبب الحريق فى وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتمت السيطرة ومنع امتداده لمناطق مجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى إخطارا من العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل جراج سيارات بشارع الخصوص العمومي بمدينة الخصوص واحتراق سيارتين دون وقوع إصابات بشرية.

على الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين بالمنطقة وممتلكاتهم.

فيما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

حريق سيارتين

جراج سيارات

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سيارات إطفاء

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