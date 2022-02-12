وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /السبت/ - "إن أوستن اتخذ القرار من منطلق الحرص الزائد - مع مراعاة سلامة وأمن أفرادنا في المقام الأول، واستنادًا إلى إرشادات وزارة الخارجية الأمريكية التي أُبلغ بها بشأن الأفراد الأمريكيين في أوكرانيا".



وأضاف البيان أن "إعادة تنظيم موقع الأفراد الأمريكيين لا يعني تغييرًا في عزمنا لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، بل سيوفر مرونة في طمأنة الحلفاء وردع أي عدوان".

تأتي الخطوة بعدما تم إجلاء الموظفين غير الأساسيين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية /كييف/ في وقت سابق اليوم.



وكان أوستن قد ناقش أيضًا الحشد العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو، وفقًا لما أفاد به بنتاجون.