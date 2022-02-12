"الإسماعيلية" تشكل لجنة لبحث شكوى عزبة السلامونى من غرق المنازل بالمياه..صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

اشتكى أهالي عزبة السلامونى، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، من مشكلة رشح الأراضي الزراعية على المنازل، بسبب ارتفاع منسوب تربة الأراضي الزراعية عن منازل العزبة، ما بين 10 إلى 15 مترا، وهو ما يتسبب فى رشح مياه رى الأراضى الزراعية، على المنازل باستمرار.

وقال محمد أحمد متولى، من أهالى عزبة السلامونى، إننا نعانى من غرق منازلنا باستمرار، بسبب المياه التى يتم رى أراضى الإصلاح الزراعي بها، والتى يتم تسريبها بالكامل، على المنازل بسبب ارتفاع الأراضي عن المنازل ما بين 10 إلى 15 متر، وبالتالي، عقب رى الأراضي، تغرق المنازل فى العزبة بالكامل، ونعيش في خطر باستمرار.

وطالب محمد سليمان أحمد، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتدخل ووضع حل جذرى لهذه المشكلة التى يعانوا منها منذ سنوات ولم تجد أى حل حتى الآن لحل المشكلة، خاصة وأنه سبق وأن تم عرض على مجلس مدينة القصاصين ومديرية الرى، وقاما بمعاينة المكان على الطبيعة، لكن لم يتم حل المشكلة حتى الآن، مطالبين بسرعة تحرك المحافظ ومعاينة الأزمة على الطبيعة وحلها.

وقال اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إنه جارى تشكيل لجنة لمعاينة المشكلة على أرض الواقع، والبدء الفورى فى حل المشكلة التى يعانى منها أهالى عزبة السلامونى.

مياه الرى تغرق المنازل بعزبة السلامونى

عزبة السلامونى فى الإسماعيلية

مياه الرى تغرق المنازل بعزبة السلامونى

مشكلة مياه الرى بعزبة السلامونى بالإسماعيلية

مشكلة مياه الرى ب بالإسماعيلية

عزبة السلامونى بالإسماعيلية