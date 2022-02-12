اليوم السابع
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"الإسماعيلية" تشكل لجنة لبحث شكوى عزبة السلامونى من غرق المنازل بالمياه..صور

السبت، 12 فبراير 2022 07:35 م
"الإسماعيلية" تشكل لجنة لبحث شكوى عزبة السلامونى من غرق المنازل بالمياه..صور مشكلة مياه الرى بعزبة السلامونى بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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اشتكى أهالي عزبة السلامونى، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، من مشكلة رشح الأراضي الزراعية على المنازل، بسبب ارتفاع منسوب تربة الأراضي الزراعية عن منازل العزبة، ما بين 10 إلى 15 مترا، وهو ما يتسبب فى رشح مياه رى الأراضى الزراعية، على المنازل باستمرار.

وقال محمد أحمد متولى، من أهالى عزبة السلامونى، إننا نعانى من غرق منازلنا باستمرار، بسبب المياه التى يتم رى أراضى الإصلاح الزراعي بها، والتى يتم تسريبها بالكامل، على المنازل بسبب ارتفاع الأراضي عن المنازل ما بين 10 إلى 15 متر، وبالتالي، عقب رى الأراضي، تغرق المنازل فى العزبة بالكامل، ونعيش في خطر باستمرار.

وطالب محمد سليمان أحمد، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتدخل ووضع حل جذرى لهذه المشكلة التى يعانوا منها منذ سنوات ولم تجد أى حل حتى الآن لحل المشكلة، خاصة وأنه سبق وأن تم عرض على مجلس مدينة القصاصين ومديرية الرى، وقاما بمعاينة المكان على الطبيعة، لكن لم يتم حل المشكلة حتى الآن، مطالبين بسرعة تحرك المحافظ ومعاينة الأزمة على الطبيعة وحلها.

وقال اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إنه جارى تشكيل لجنة لمعاينة المشكلة على أرض الواقع، والبدء الفورى فى حل المشكلة التى يعانى منها أهالى عزبة السلامونى.

مشكلة مياه الرى فى عزبة السلامونى (1)
مياه الرى تغرق المنازل بعزبة السلامونى 
 
مشكلة مياه الرى فى عزبة السلامونى (2)
 عزبة السلامونى فى الإسماعيلية

 

مشكلة مياه الرى فى عزبة السلامونى (3)
مياه الرى تغرق المنازل بعزبة السلامونى 
 
مشكلة مياه الرى فى عزبة السلامونى (4)
مشكلة مياه الرى بعزبة السلامونى بالإسماعيلية

 

مشكلة مياه الرى فى عزبة السلامونى (5)
مشكلة مياه الرى ب بالإسماعيلية
 
مشكلة مياه الرى فى عزبة السلامونى (7)
عزبة السلامونى بالإسماعيلية

 

مشكلة مياه الرى فى عزبة السلامونى (8)
مياه الرى تغرق المنازل بعزبة السلامونى 

 

 

 


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