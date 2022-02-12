اليوم السابع
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أسعار اللحوم فى السوق المصرى اليوم.. الكندوز يبدأ بـ 145 جنيها للكيلو

السبت، 12 فبراير 2022 07:00 ص
أسعار اللحوم فى السوق المصرى اليوم.. الكندوز يبدأ بـ 145 جنيها للكيلو لحوم- صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث فى أسعار اللحوم ومتوسط أسعار أغلب الأصناف فى الأسواق اليوم، وبلغ سعر الكندوز 145 إلى 165 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 125- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 130-140 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة، وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى غرفة القاهرة التجارية.

 

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 140-165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى  130 جنيها للكيلو.

 

وتحرص الحكومة المصرية على طرح كميات كبيرة من اللحوم بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية، وعبر منافذ وزارة التموين تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم سواء ضأن أو لحوم بقرى وقطعيات مختلفة.


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