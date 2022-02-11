وفاة شخص وإصابة 16 بحادث إنقلاب أتوبيس بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب أتوبيس ،بقرية حسنبك غرب مدينة الضبعة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الضبعة المركزي.



استقبل مستشفى الضبعة المركزي جثة هامدة لسائق أتوبيس ، الشحات السيد محمد عبدالواحد، 56 سنة، مقيم الإسكندرية، و16 مصابا إثر حادث انقلاب الأتوبيس بقرية حسنبك بنطاق مركز ومدينة الضبعة.



تمتحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة، والتحفظ على الجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.