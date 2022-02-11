محافظ المنوفية يفتتح مسجد البلد الكبير بقرية مجيريا بمركز أشمون.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال إحلال وتجديد "مسجد البلد الكبير" بقرية مجيريا بمركز ومدينة أشمون، وذلك بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية واللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية ومحمد موسى نائب المحافظ واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفضيلة الشيخ صبرى ياسين وكيل أول وزارة ونائباً عن وزير الأوقاف والدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب بالوزارة وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية و سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة وجمع غفير من الأهالي.

شهد محافظ المنوفية أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد البلد الكبير وألقى الدكتور أشرف فهمى خطبة الجمعة تحت عنوان "مخاطر الطلاق" وأثارها السلبية على الأسرة و المجتمع، موضحاً أن الإسلام جعل للحياة الزوجية قدسية خاصة ومكانة سامية وسَن من الحقوق والواجبات والآداب ما يضمن إستقرارها وتماسكها وإستدامتها فى إطار من السكينة والمودة والإحترام المتبادل ، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية دعت الزوجين إلى أن ينظر كل منهما إلى شريك حياته بعين الإنصاف و يتبصر مزايا الإبقاء على الحياة الأسرية من السكن والاستقرار النفسى والسلوكى، كما أكد الخطيب فى خطبته أن الطلاق تدمير للبيت والأسرة وتمزيق لأواصل المودة ويحمل العديد من المخاطر والآثار السلبية على الأسرة والمجتمع وذلك نتيجة ظهور العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التى يتعرض لها الأبناء نتيجة هذا الإنفصال وما يفتقدونه من مقومات التربية الحسنة والتنشئة السليمة، وفى نهاية الخطبة أشار الخطيب ان الترابط والاستقرار الأسرى يُنشئ مجتمع يسوده الوفاق والإحترام والحب بين أفراد الأسرة.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مثمناً دور وزارة الأوقاف فى إفتتاح العديد من المساجد ، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

ومن جانبه أفاد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أن إجمالى عدد المساجد على مستوى المحافظة بلغ ( 7249 ) تنوعت فى (4094) مساجد حكومية ، ( 1488) مساجد أهلية بالإضافة إلى (967) زاويا حكومية و (700) زاويا أهلية بنطاق المحافظة .