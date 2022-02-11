اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 12:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يشهد انطلاق مشروع "لحوم صكوك الإطعام"

الجمعة، 11 فبراير 2022 11:39 ص
محافظ المنوفية يشهد انطلاق مشروع "لحوم صكوك الإطعام" المحافظ يشهد إنطلاق مشروع لحوم صكوك الإطعام
المنوفية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنطلاق مشروع "لحوم صكوك الإطعام " لعام 2022 ، والذي يستهدف توزيع 2 طن لحوم شهرياً على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى النائية بنطاق المحافظة ، يأتي هذا في إطار مشروع الإطعام الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية وزير الأوقاف لدعم الأسر الأكثر احتياجاً علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي وذلك بعد نجاح مشروع " صكوك الأضاحي" ، بحضور اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ كمال السباعي وكيل مديرية الأوقاف والشيخ رمضان السبكي مدير عام الدعوة وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية ، وعدد من رجال الدعوة بمديرية الأوقاف بالمنوفية .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن مشروع "صكوك إطعام الطعام " من أهم مشروعات التكافل الإجتماعي ، إذ يسهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولي بالرعاية ، فضلاً عن أنه يوفر عدداً كبيراً من فرص العمل للشباب ، مضيفاً أن هناك خطة لتوزيع الصكوك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لضمان الوصول للأسر الغير قادرين في أقاصي القرى والنجوع بنطاق المحافظة لتحسين جودة حياتهم المعيشية.

وقدم محافظ المنوفية الشكر لوزارة الأوقاف، مثمناً دورها في دعم ورعاية الأهالي البسطاء واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع المحافظات وتوفير حياة كريمة لهم .

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

لحوم صكوك الطعام

اخبار مصر

التضامن الاجتماعى

وزاره الاوقاف

اخبار المنوفيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف على رأس المؤسسات المشاركة فى "حياة كريمة".. تخصيص 100 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى.. توزيع 1453 طنا من لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية.. إحلال وتجديد للمساجد المستهدفة بتكلفة 119 مليار جنيه

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:00 ص

الأوقاف توزع اليوم 10 أطنان لحوم أضاحى بـ4 محافظات.. اعرف التفاصيل

السبت، 30 أكتوبر 2021 06:00 ص

الأوقاف توزع اليوم 11 طنا من لحوم أضاحى فى 4 محافظات

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 09:00 ص

الأوقاف توزع 11 طنًا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات

الخميس، 28 أكتوبر 2021 10:36 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة