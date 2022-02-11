محافظ المنوفية يشهد انطلاق مشروع "لحوم صكوك الإطعام"

المنوفية - فريق المحافظات

شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنطلاق مشروع "لحوم صكوك الإطعام " لعام 2022 ، والذي يستهدف توزيع 2 طن لحوم شهرياً على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى النائية بنطاق المحافظة ، يأتي هذا في إطار مشروع الإطعام الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية وزير الأوقاف لدعم الأسر الأكثر احتياجاً علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي وذلك بعد نجاح مشروع " صكوك الأضاحي" ، بحضور اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ كمال السباعي وكيل مديرية الأوقاف والشيخ رمضان السبكي مدير عام الدعوة وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية ، وعدد من رجال الدعوة بمديرية الأوقاف بالمنوفية .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن مشروع "صكوك إطعام الطعام " من أهم مشروعات التكافل الإجتماعي ، إذ يسهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولي بالرعاية ، فضلاً عن أنه يوفر عدداً كبيراً من فرص العمل للشباب ، مضيفاً أن هناك خطة لتوزيع الصكوك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لضمان الوصول للأسر الغير قادرين في أقاصي القرى والنجوع بنطاق المحافظة لتحسين جودة حياتهم المعيشية.

وقدم محافظ المنوفية الشكر لوزارة الأوقاف، مثمناً دورها في دعم ورعاية الأهالي البسطاء واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع المحافظات وتوفير حياة كريمة لهم .